Перевести сайт на вордпрес

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен20 заявок210 просмотров

Перевести сайт с самописной цмс на вордпрес.

geofundament.ru

WordPress
7 лет назад
nworm
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$60
3 дня
Сайт перенесен на вордпресс
Все отлично! Постоянно на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад