Верстка и подключение к CMS Wordpress

Лэндинг по производству бассейнов и горок. Не срочно

Формы через contact form 7

Модальные окна 2 типов:

Заказ продукции, индивидуальный просчет, получение каталога - имя, телефон, email (на почту должно в теме письма приходить тип заказа:

Заказ продукции [Название продукции]

Индивидуальный просчет [Горки/бассейны]

Запрос каталога

Получить инструкцию)

Заказ звонка, заявка - телефон и имя

Номер телефона кликабельный по формату (tel:+77777777777)

Почта кликабельна (malito:[email protected])

Меню кликабельно, на макете стоит не правильно, порядок меню по порядку блоков на странице

Количество продукции динамично, на макете отображены только 3, последний элемент банер с кнопкой "индивидуальный просчет". Две категории: Горки и Бассейны

Кнопка "Посмотреть больше" - просто ссылка

Галерею расположить под табами, кликаем по бассейнам открывается галерея с бассейнами и т.д.

Галерея не обязательно должна повторять дизайн макета, можно поставить плагин с галерей, можно через записи

Сертификата 2 штуки - статично

На задний фон подключить parallax - как на eventexpert.kz

Фотографии которые будете использовать обязательно прогнать через сжатие для web

Подключить и настроить плагин RobotDL.txt (реализовывается в пару кликов)

Подключить All in One SEO плагин, для работы с мета записями, проверить работоспособность (также пара кликов)

Информацию можно выводить из записей, можно доп поля использовать, так как вам удобно

PHP 5.6 (сервер beget.ru)

Оплата на qiwi, yandex money, комиссия с нас

Оплата на webmoney комиссия на вас