Верстка и подключение к CMS Wordpress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок232 просмотра

Лэндинг по производству бассейнов и горок. Не срочно

Формы через contact form 7

Модальные окна 2 типов:

Заказ продукции, индивидуальный просчет, получение каталога - имя, телефон, email (на почту должно в теме письма приходить тип заказа:

  • Заказ продукции [Название продукции]
  • Индивидуальный просчет [Горки/бассейны]
  • Запрос каталога
  • Получить инструкцию)
Заказ звонка, заявка - телефон и имя

Номер телефона кликабельный по формату (tel:+77777777777)

Почта кликабельна (malito:[email protected])

Меню кликабельно, на макете стоит не правильно, порядок меню по порядку блоков на странице

Количество продукции динамично, на макете отображены только 3, последний элемент банер с кнопкой "индивидуальный просчет". Две категории: Горки и Бассейны

Кнопка "Посмотреть больше" - просто ссылка

Галерею расположить под табами, кликаем по бассейнам открывается галерея с бассейнами и т.д.

Галерея не обязательно должна повторять дизайн макета, можно поставить плагин с галерей, можно через записи

Сертификата 2 штуки - статично

На задний фон подключить parallax - как на eventexpert.kz

Фотографии которые будете использовать обязательно прогнать через сжатие для web

Подключить и настроить плагин RobotDL.txt (реализовывается в пару кликов)

Подключить All in One SEO плагин, для работы с мета записями, проверить работоспособность (также пара кликов)

Информацию можно выводить из записей, можно доп поля использовать, так как вам удобно

PHP 5.6 (сервер beget.ru)

Оплата на qiwi, yandex money, комиссия с нас

Оплата на webmoney комиссия на вас

PHPWordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Соблюдение сроков Понимание задачи Четкое выполнение Вопросы только по делу Адекватность Рекомендую
Более чем четкая задача. Понимание процесса разработки. Оплата быстро. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Omaretto
Виктор 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад