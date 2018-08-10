Добрый день уважаемые профессионалы. Нужно сократить открывание страниц верхнего меню сайта _ttps://akcent-stroy.ru до максимум 4 секунд по версии https://gtmetrix.com или Google PageSpeed Insights
Верстка и подключение к CMS Wordpress
Лэндинг по производству бассейнов и горок. Не срочно
Формы через contact form 7
Модальные окна 2 типов:
Заказ продукции, индивидуальный просчет, получение каталога - имя, телефон, email (на почту должно в теме письма приходить тип заказа:
- Заказ продукции [Название продукции]
- Индивидуальный просчет [Горки/бассейны]
- Запрос каталога
- Получить инструкцию)
Номер телефона кликабельный по формату (tel:+77777777777)
Почта кликабельна (malito:[email protected])
Меню кликабельно, на макете стоит не правильно, порядок меню по порядку блоков на странице
Количество продукции динамично, на макете отображены только 3, последний элемент банер с кнопкой "индивидуальный просчет". Две категории: Горки и Бассейны
Кнопка "Посмотреть больше" - просто ссылка
Галерею расположить под табами, кликаем по бассейнам открывается галерея с бассейнами и т.д.
Галерея не обязательно должна повторять дизайн макета, можно поставить плагин с галерей, можно через записи
Сертификата 2 штуки - статично
На задний фон подключить parallax - как на eventexpert.kz
Фотографии которые будете использовать обязательно прогнать через сжатие для web
Подключить и настроить плагин RobotDL.txt (реализовывается в пару кликов)
Подключить All in One SEO плагин, для работы с мета записями, проверить работоспособность (также пара кликов)
Информацию можно выводить из записей, можно доп поля использовать, так как вам удобно
PHP 5.6 (сервер beget.ru)
Оплата на qiwi, yandex money, комиссия с нас
Оплата на webmoney комиссия на вас
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт www_kprint_kz на версии joomla 2.5.28 Нужно обновить joomla до последней версииЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Сайт переносили на другой хостинг и сейчас не открывается редактор, который есть в шаблоне Jupiter.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист для натяжки PSD на WPСистемы управления (CMS)20 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт iphone-market.by когда добавляешь товар в админке, карточка не открывается для него на сайте. Так же при нажатии на главной на модель, что-то с фильтром. Перенесли сайт на новый хостинг и появились ошибки. Так же в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перевести сайт с самописной цмс на вордпрес. geofundament.ruЗавершен7 лет назад
- $120
ТЗ на создание сайта во вложении.Завершен7 лет назад
Нужно фильтровать записи по полям ACF. От исполнителя хочу видеть срок и стоимость работ. Он сверстан, нужен только функционал. http://i.prntscr.com/jNnhYvpgTveD2lwCgO_Ruw.pngЗавершен7 лет назад
- $32
Задачи: подобрать иконки для подразделов, собрать в спрайты, залить на сайт, сделать оформление страницы поиска. Подробное описание в файле, срок 1-2 дня. Бюджет 2 000 руб.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подробное тз обсудим с исполнителем Сайт - https://goo.gl/tDTyRNСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад