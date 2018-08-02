На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа. А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ ...
Новый тип постов на woocommerce, wordpress
Требуется создать кастом пост тайп и сделать так чтобы можно было покупать эти посты через вукоммерс как обычные продукты.
Создать новый тип постов игры с дополнительной опцией “цена”
Добавить возможность купить эту игру как обычный товар вукоммерса
Задание необходимо выполнить без использования сторонних плагинов кроме вукоммерса.
Пишите сколько это будет стоить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Задача следующая, нужно сделать каталог-магазин на опенкарт/вордпресс, дизайн должен быть копией существующего сайта или будет подобран похожий шаблон. Каталог нужно парсить с этого же сайта в автоматическом режиме (1 раз в месяц запускать в ручную). ...Закрыт7 лет назад
- $300
Стоит задача - доработать и внедрить еще расчеты по отдельным требованиям По ссылке в описании находится архив со следующими данными: - ТЗ в деталях, где все расписано - Скришоты того, ...Завершен7 лет назад
Необходимо: 1) Установить шаблон OpenCart 2) Спарсить товар 3) Подключить систему оплатыЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить шаблон WP + сделать СЕО оптимизацию и наполнить текстом Текст предоставлю Сколько будет стоить сделать такое? По срокам 1 деньСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Лэндинг по производству бассейнов и горок. Не срочно Формы через contact form 7 Модальные окна 2 типов: Заказ продукции, индивидуальный просчет, получение каталога - имя, телефон, email (на почту должно в теме ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Сайт переносили на другой хостинг и сейчас не открывается редактор, который есть в шаблоне Jupiter.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист для натяжки PSD на WPСистемы управления (CMS)20 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт iphone-market.by когда добавляешь товар в админке, карточка не открывается для него на сайте. Так же при нажатии на главной на модель, что-то с фильтром. Перенесли сайт на новый хостинг и появились ошибки. Так же в ...Закрыт7 лет назад
Перевести сайт с самописной цмс на вордпрес. geofundament.ruЗавершен7 лет назад