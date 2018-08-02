Новый тип постов на woocommerce, wordpress

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки145 просмотров

Требуется создать кастом пост тайп и сделать так чтобы можно было покупать эти посты через вукоммерс как обычные продукты.

Создать новый тип постов игры с дополнительной опцией “цена”

Добавить возможность купить эту игру как обычный товар вукоммерса

Задание необходимо выполнить без использования сторонних плагинов кроме вукоммерса.

Пишите сколько это будет стоить.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
dm1trij
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fortrou
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$45
3 дня

Заявки фрилансеров

fortrou
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад