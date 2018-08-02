На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа. А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ ...
Сайт каталог на WP или Opencart + парсинг с других сайтов
Задача следующая, нужно сделать каталог-магазин на опенкарт/вордпресс, дизайн должен быть копией существующего сайта или будет подобран похожий шаблон. Каталог нужно парсить с этого же сайта в автоматическом режиме (1 раз в месяц запускать в ручную). Помимо текстовой информации нужно парсить фото, и файлы (инструкции). Позиций в каталоге несколько тысяч. Функционал который должен быть на сайте 1) сравнение товаров; 2) загрузка выгрузка каталога в XLS; 3) возможность добавить произвольные поля для товаров (файлы, видео и пр.); 4) формировать счет для безналичной оплаты из админки в PDF. Интересует стоимость и сроки, по цене желательно разбить на функционал/верстка/парсинг. В ЛС напишу сайт с которого все брать.
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