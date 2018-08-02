Сайт каталог на WP или Opencart + парсинг с других сайтов

Задача следующая, нужно сделать каталог-магазин на опенкарт/вордпресс, дизайн должен быть копией существующего сайта или будет подобран похожий шаблон. Каталог нужно парсить с этого же сайта в автоматическом режиме (1 раз в месяц запускать в ручную). Помимо текстовой информации нужно парсить фото, и файлы (инструкции). Позиций в каталоге несколько тысяч. Функционал который должен быть на сайте 1) сравнение товаров; 2) загрузка выгрузка каталога в XLS; 3) возможность добавить произвольные поля для товаров (файлы, видео и пр.); 4) формировать счет для безналичной оплаты из админки в PDF. Интересует стоимость и сроки, по цене желательно разбить на функционал/верстка/парсинг. В ЛС напишу сайт с которого все брать.