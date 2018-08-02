Помощник в создании кэшбэк сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужен помощник в создании кэшбэк сервиса

Дизайн и верстка готовы... нужно разобраться с программной частью

Идеальный вариант - человек у которого уже есть самописная админка

Подробности в ЛС

7 лет назад
ADCompany
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров