Доработать сайт на Modx и один перенести на данную CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки140 просмотров

Добрый день, требуется сделать небольшую доработку сайта на cms modx c модулем ИМ shopkeeper

На втором сайте на cms joomla нужно сделать перенос на modx с версткой bootstrap и модулем shopkeeper согласно ТЗ и макету

BootstrapJoomlaMODX
7 лет назад
zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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