Заполнить сайт WordPress

Здравствуйте уважаемые исполнители! У нас есть всего 7 страниц свёрстанных, и готовых для натяжки на движок. Их нужно натянуть на Wordpress. Желательно все сделать на вашем сервере, и там показать ...
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