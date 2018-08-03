Нужно натянуть HTML верстку на Wordpress

Здравствуйте уважаемые исполнители!

У нас есть всего 7 страниц свёрстанных, и готовых для натяжки на движок.

Их нужно натянуть на Wordpress.

Желательно все сделать на вашем сервере, и там показать работоспособность.

На одной странице есть калькулятор, его можно не делать, пока достаточно только верстку страницы на движок натянуть и сделать работоспособный проект.

Если вы знакомы с php js - то отдельным заданием можно будет функционал калькулятора потом сделать. Или сразу называйте цену с калькулятором. О чем напишите подробно в ответе.

От вас при ответе нужна:

1) цена без калькулятора,

2) цена с калькулятором если вы готовы и его сделать

3) сроки.

Спасибо заранее, за развернутые ответы!