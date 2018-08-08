Настроить/привести в норм. вид главную стр. сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок205 просмотров

Сайт http://anna-green.shop/

  • перевести на русский тех. слова
  • логотип поменять
  • слайдер красиво сделать и остальные блоки на стр
  • что бы главная стр смотрелось красиво
сегодня
WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
все хорошо
Все хорошо,оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад