1. Необходимо доработать слайдер на сайте. недвижимости. Сайт на вордпрессе. Сейчас он листает варианты квартир, потом пустые сладйды, и только потом возвращается к первому слайду. Надо сделать так, чтобы ...
DLE Хак Вывод в каждой категории свой топ новостей
Нужен независимый рейтинг для новости которая находится в разных категориях. Требуется реализовать подобное http://flesha.ru/dle/dlehak/1579-hak-vyvod-v-kazhdoy-kategorii-svoy-top-novostey.html для DLE 13?
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