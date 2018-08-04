DLE Хак Вывод в каждой категории свой топ новостей

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Нужен независимый рейтинг для новости которая находится в разных категориях. Требуется реализовать подобное http://flesha.ru/dle/dlehak/1579-hak-vyvod-v-kazhdoy-kategorii-svoy-top-novostey.html для DLE 13?

DLE
7 лет назад
Listrelx
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров