Адаптировать csv товары с WP под Bitrix

Здравствуйте, фрилансеры.

К делу:

Требуется с интернет-магазина WP перенести товары с описанием и всеми деталями, также артикулами на интернет-магазин битрикса. А именно нужно адаптировать под битрикс. CSV файл предоставлю, парсить не нужно. Спасибо.