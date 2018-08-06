Адаптировать csv товары с WP под Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок176 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры.

К делу:

Требуется с интернет-магазина WP перенести товары с описанием и всеми деталями, также артикулами на интернет-магазин битрикса. А именно нужно адаптировать под битрикс.  CSV файл предоставлю, парсить не нужно. Спасибо.

WordPress
7 лет назад
ALLFREEStudio
Кирилл 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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