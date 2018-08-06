1. Необходимо доработать слайдер на сайте. недвижимости. Сайт на вордпрессе. Сейчас он листает варианты квартир, потом пустые сладйды, и только потом возвращается к первому слайду. Надо сделать так, чтобы ...
Адаптировать csv товары с WP под Bitrix
Здравствуйте, фрилансеры.
К делу:
Требуется с интернет-магазина WP перенести товары с описанием и всеми деталями, также артикулами на интернет-магазин битрикса. А именно нужно адаптировать под битрикс. CSV файл предоставлю, парсить не нужно. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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