Перенос сайта с 1С битрикс на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок146 просмотров

Вот этот сайт http://www.stterra.ru/ полностью перенести на Wordpress. Учесть возможность редактировать максимально любую информацию на сайте.

От Вас жду стоимость и срок.

WordPress
7 лет назад
vadim-bitrix
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров