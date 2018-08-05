Подправить сайт на Wordpress. Tema - ColorMag. Редактор - Elemantor.

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Закрыт2 заявки87 просмотров

Исправления сайта на Wordpress. Tema - ColorMag. Редактор - Elemantor.

- выровнять картинку в мобильной версии

- подправить вид одного плагина (за пределами браузера меняется цвет фона)

- на некоторых страницах пропадают картинки соцсетей

Сайт оркестров и плагин резервации билетов. Всё работает - проблемы небольшие с отображением дизайна.

Цену определите после просмотра сайта и Вашей оценки стоимости.

Оплата только PayPal (вебмани и др. не пользуюсь)

WordPress
7 лет назад
ViktorLitvin
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров