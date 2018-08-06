Здравствуйте, фрилансеры. К делу: Требуется с интернет-магазина WP перенести товары с описанием и всеми деталями, также артикулами на интернет-магазин битрикса. А именно нужно адаптировать под битрикс. CSV файл предоставлю, ...
Натяжка верстки на Wordpress
Необходимо добавить в уже существующий сайт 3 страницы с отличающимся дизайном.
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