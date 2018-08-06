Исправить ошибку в CMS Joomla

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В CMS Joomla при выборе категории в материале система выдает ошибку:

Недействительный контроллер: имя = 'user', формат = ''

В консоле браузера выдает ошибку 500:

Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)

Но я не знаю, связаны ли они друг с другом.

Joomla
7 лет назад
Akaldybay
Алмат 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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