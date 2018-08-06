Перенос сайта с Bitrix НА WordPress

Требования к кандидату:

Профессиональное знание WordPress, тонкая настройка

Адаптивная верстка, HTML/CSS по самым современным стандартам

Опыт работы на Wordpress от 2 лет

Оперативность

Требования к переносу:

Перенести весь используемый в данный момент функционал с Битрикса

Дизайн сайта оставить без изменений

Перенос контента

Сохранение ЧПУ и структуры для SEO, желательно обойтись без использования 301 редиректов

С успешно выполнившим работу кандидатом есть необходимость продолжить доработку данного проекта и других проектов на WordPress.

Приглашаю только! Wordpress-профи- фрилансера. Заинтересована в сотрудничестве только с серьезными исполнителями. Те, кто отвечает на сообщения на второй день или позднее, не пишите!

Первая оплата только через безопасную сделку на сайте.