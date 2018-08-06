Перенос сайта с Bitrix НА WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок708 просмотров

Требования к кандидату:

  • Профессиональное знание WordPress, тонкая настройка
  • Адаптивная верстка, HTML/CSS по самым современным стандартам
  • Опыт работы на Wordpress от 2 лет
  • Оперативность
Требования к переносу:

  • Перенести весь используемый в данный момент функционал с Битрикса
  • Дизайн сайта оставить без изменений
  • Перенос контента
  • Сохранение ЧПУ и структуры для SEO, желательно обойтись без использования 301 редиректов
С успешно выполнившим работу кандидатом есть необходимость продолжить доработку данного проекта и других проектов на WordPress.

Приглашаю только! Wordpress-профи- фрилансера. Заинтересована в сотрудничестве только с серьезными исполнителями. Те, кто отвечает на сообщения на второй день или позднее, не пишите!

Первая оплата только через безопасную сделку на сайте. 

CSSHTMLWordPress
7 лет назад
Lizagrin
Лиза 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$50
14 дней
Ужасный заказчик Больше всего напоминает мошенника.. не соблюдает не одной договорённости В место предоплаты тишина .. обвешанная безопасная сделка так и не заключена. При том что весь объём работ выполнен. Крайне не рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад