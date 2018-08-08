Внести правки в Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки166 просмотров

Необходимо подправить меню в мобильной версии, не выходят подкатегории товаров, + не приходят на почту комментарии покупателей при отправке заказа.

Opencart
7 лет назад
amg360
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$11
1 день
Все четко, быстро и грамотно! Надеюсь не раз еще обратится к Алексею. Рекомендую!
Отличный заказчик! Задания дает понятное с первого раза, оплачивает оперативно. Ответственный и контактный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад