Выбранный шаблон залить настроить и добавить содержание. На WP.

Коммуникация очень слабая. дал готовую на доработку. С начала удалил одну страну. по том попросил права админа и завалил всю страницу. восстановить не смог. пол дня может не отвечать. тяжёлые шаблоны с тяжёлой бизнес логикой не давать. можно давать шаблоны простые и желательно с нуля. что бы делал и учился.