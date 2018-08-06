Выбранный шаблон залить настроить и добавить содержание. На WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок226 просмотров

Выбранный шаблон залить, настроить и добавить содержание, настроить внешний вид, плагины и модули. На cms  WP или Joomla.  Хостинг есть готовый. Шаблон выбран. В шаблоне дополнение заменить цвет кнопок. Может быть ещё пару мелочей. Работа проста и понятна. 

JoomlaWordPress
7 лет назад
guest_15335516950951
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Коммуникация очень слабая. дал готовую на доработку. С начала удалил одну страну. по том попросил права админа и завалил всю страницу. восстановить не смог. пол дня может не отвечать. тяжёлые шаблоны с тяжёлой бизнес логикой не давать. можно давать шаблоны простые и желательно с нуля. что бы делал и учился.

Заявки фрилансеров

jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад