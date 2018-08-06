Натяжка готовой верстки на WP

Уже выполненные дополнительные работы отказались оплачивать. После чего прекратил все работы, так как понял что и за основную работу вторую часть не заплатят, что и произошло. Кантора-посредник ищущая исполнителей которые будут работать бесплатно. Задача была - натянуть готовую верстку на ВП, по ходу работы оказалось что верстка не только не под ВП а вообще не подходит для использования с какой либо ЦМС - сделано просто как вечная html- страница, соответственно из за этого сроки увеличились, но цену я не увеличил так как согласился уже. Но в ходе работы мне начали присылать файлы с правками в перемешку с доп. работами (это происходило раз в неделю), несколько таких я выполнил без вопросов, но когда этих доп работ стало слишком много, а про их оплату никто ничего не говорил, я написал что так и так, это доп.работы и они должны оплачиваться. Такие сообщения игнорировались до тех пор пока я не прекратил работу. Они написали "Исходя из того времени как получился проект, и по качеству как оценил наш разработчик, я хз если имеет смысл что-то доплачивать" После этого я назвал сумму которую нужно заплатить за доп. работы, прислал список работ и время и цену за каждую, на что мне ответили - "это конечно бред))" . Я сказал что без оплаты доп работ делать больше ничего не буду (напомню что и за саму работу мне не заплатили половину). На что через пару дней мне ответили что напишут негативный отзыв, а типа если я этого не хочу то должен им сверстать какие-то 17 страниц по другому проекту. Зря я не пересмотрел переписку с ними по предыдущих проектах которые они мне предлагали штук 5 и после оценки всегда удивлялись почему так дорого... Кантора ищет работников "за еду" (Переписку, скрины и тд.. отправлю желающим)