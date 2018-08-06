Натяжка готовой верстки на WP

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок220 просмотров

Добрый день. нужен опытный специалист, программист который сможет натянуть готовую верстку на Wordpress, причем сделать это очень

качественно, важно иметь опыт работы не более полгода, год.

Интересует именно прямые исполнители, не студии, не посредники и так далее.

Также приветствуется если Вы можете делать верстку, укажите пожалуйста это отдельно.

Просьба оценить на натяжку обычный лендинг на 8 экранов.

Сделать возможность редактировать текст, картинки на странице.

WordPress
7 лет назад
weblancermanager
Козак 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$60
7 дней
Типичный фрилансер который не уважает ни свое время, ни чужое, тем более его же слова. Сроки - ни о чем. По итогу недоделанной работы, удалил работу с хоста, попросил оплатить и после этого вернет исходники, типичный шантажист, НЕ рекомендую, однозначно!
Уже выполненные дополнительные работы отказались оплачивать. После чего прекратил все работы, так как понял что и за основную работу вторую часть не заплатят, что и произошло. Кантора-посредник ищущая исполнителей которые будут работать бесплатно. Задача была - натянуть готовую верстку на ВП, по ходу работы оказалось что верстка не только не под ВП а вообще не подходит для использования с какой либо ЦМС - сделано просто как вечная html- страница, соответственно из за этого сроки увеличились, но цену я не увеличил так как согласился уже. Но в ходе работы мне начали присылать файлы с правками в перемешку с доп. работами (это происходило раз в неделю), несколько таких я выполнил без вопросов, но когда этих доп работ стало слишком много, а про их оплату никто ничего не говорил, я написал что так и так, это доп.работы и они должны оплачиваться. Такие сообщения игнорировались до тех пор пока я не прекратил работу. Они написали "Исходя из того времени как получился проект, и по качеству как оценил наш разработчик, я хз если имеет смысл что-то доплачивать" После этого я назвал сумму которую нужно заплатить за доп. работы, прислал список работ и время и цену за каждую, на что мне ответили - "это конечно бред))" . Я сказал что без оплаты доп работ делать больше ничего не буду (напомню что и за саму работу мне не заплатили половину). На что через пару дней мне ответили что напишут негативный отзыв, а типа если я этого не хочу то должен им сверстать какие-то 17 страниц по другому проекту. Зря я не пересмотрел переписку с ними по предыдущих проектах которые они мне предлагали штук 5 и после оценки всегда удивлялись почему так дорого... Кантора ищет работников "за еду" (Переписку, скрины и тд.. отправлю желающим)

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад