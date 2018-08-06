MODx Evo - импорт товаров из XML как контент

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Есть сайт на Modx Evo 1.0.13

Клиент хочет добавить туда товары из xml (15 Мб)

http://xml.mvkt.ru/00002585-000000079_ebe14675-5b06-11e7-80db-00155d000105.xml

Сейчас, все товары просто как контент добавлены.

Вопрос кто возьмется написать скрипт для импорта новых записей.

Точки привязки категорий будут предоставлены.

MODX
7 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров