Здравствуйте, фрилансеры. К делу: Требуется с интернет-магазина WP перенести товары с описанием и всеми деталями, также артикулами на интернет-магазин битрикса. А именно нужно адаптировать под битрикс. CSV файл предоставлю, ...
MODx Evo - импорт товаров из XML как контент
Есть сайт на Modx Evo 1.0.13
Клиент хочет добавить туда товары из xml (15 Мб)
http://xml.mvkt.ru/00002585-000000079_ebe14675-5b06-11e7-80db-00155d000105.xml
Сейчас, все товары просто как контент добавлены.
Вопрос кто возьмется написать скрипт для импорта новых записей.
Точки привязки категорий будут предоставлены.
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