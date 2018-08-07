Доработка CMS Open Cart или переезд на другую

Есть интернет магазина на движке Open Cart, проблема с загрузкой товаров, фото и цен для них, нет возможности выгружать пласт эксель таблиц с ценами, необходимо вводить каждый товар вручную, нужна автоматизация чтобы тратить на это больше времени.

Ожидаю предложений как решить эту задачу, возможно через плагин, доработку CMS, также рассматриваем возможность переезда на другую CMS если она будет более автоматизирована и выполнять наши задачи.

Обязательные требования:

- Быть на связи

- Прозрачная работа

- Качество

- Адекватность

- Ответственность

- Выполнить работу в срок и по ТЗ

- Выбор исполнителем на бирже

- Отписка в конце каждого рабочего дня или начала что было сделано за прошлый рабочий день

- Оплата на qiwi или ЯД.