Проект на поддержку на друпале

Привет! Ищем компанию разработчиков для сотрудничества.

Прошу дать оценку и обозначить сроки, а также, когда сможете взять в работу.

1) Необходимо сделать переимпорт баз, которые находятся в аттаче. Это относится к фильтру product finder http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_238kb.1532362180.png на главной странице test.clearplus.net

Страница результата выглядит так http://test.clearplus.net/product-finder?car_type=cs&car_make=Acura&car_model=17&car_year=1997&car=17&op=Find+Product&form_build_id=form-CffIz-NEaj2NCcQmglmEmA8biLJi0245Bay-lXz2AGs&form_id=clearplus_car_wiper_data_structure_car_select_form

2) Выполнить мелкие правки, касаемо наполнения, шрифтов, в прикрепленном файле, правки, мелкие, сумбурные, но там по мелочи.