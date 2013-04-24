Эффективная работа, ориентированная, по возможности, на весь спектр целевых запросов, обеспечивает обращение к наиболее целевой аудитории, что позволяет достигать максимальных результатов при минимальных затратах.
Услуги по контекстной рекламе. Экономия бюджета и времени. Повышение конверсии и снижение стоимости.
Мы готовы предоставлять определенные гарантии результата,
однако помните (это не мои слова):
"В SEO не может быть никаких гарантий на позиции, привлечённый трафик или что-либо ещё.
Рассматривайте SEO как рекламный бизнес (это в принципе он и есть, только в интернете). Лучшие
рекламщики никогда ничего не гарантируют, также как доктора и адвокаты. Вы нанимаете этих
специалистов, исходя из своих требований, их прошлых успехов, их опыта. SEO ничем не отличается."
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