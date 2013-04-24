greebn9k

Сергей Грибняк greebn9k

 
39 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и продвижение "под ключ" коммерческих проектов любой сложности..

Эффективная работа, ориентированная, по возможности, на весь спектр целевых запросов, обеспечивает обращение к наиболее целевой аудитории, что позволяет достигать максимальных результатов при минимальных затратах.

Услуги по контекстной рекламе. Экономия бюджета и времени. Повышение конверсии и снижение стоимости.

Мы готовы предоставлять определенные гарантии результата,

однако помните (это не мои слова):

"В SEO не может быть никаких гарантий на позиции, привлечённый трафик или что-либо ещё.

Рассматривайте SEO как рекламный бизнес (это в принципе он и есть, только в интернете). Лучшие

рекламщики никогда ничего не гарантируют, также как доктора и адвокаты. Вы нанимаете этих

специалистов, исходя из своих требований, их прошлых успехов, их опыта. SEO ничем не отличается."

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Отзывы заказчиков
kickstart
Сергей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Остался доволен выполнением заказа. Всё было чётко и в сроки согласованного тех задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик. Четко понимает, что ему надо, правильно ставит задачу, во время платит. Рекомендую.
Ответный отзыв
halah1961
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$750
9 баллов
11 лет назад
Поднять сайт на движке HostCMS
Работой - доволен! Все требования к функционалу сайта были выполнены на 100%
Доволен работой. Ответы всегда своевременно. Обсуждение возникающих задач всегда проходило конструктивно и объективно.
Ответный отзыв
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