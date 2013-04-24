Разработка и продвижение "под ключ" коммерческих проектов любой сложности..

Эффективная работа, ориентированная, по возможности, на весь спектр целевых запросов, обеспечивает обращение к наиболее целевой аудитории, что позволяет достигать максимальных результатов при минимальных затратах.

Услуги по контекстной рекламе. Экономия бюджета и времени. Повышение конверсии и снижение стоимости.

Мы готовы предоставлять определенные гарантии результата,

однако помните (это не мои слова):

"В SEO не может быть никаких гарантий на позиции, привлечённый трафик или что-либо ещё.

Рассматривайте SEO как рекламный бизнес (это в принципе он и есть, только в интернете). Лучшие

рекламщики никогда ничего не гарантируют, также как доктора и адвокаты. Вы нанимаете этих

специалистов, исходя из своих требований, их прошлых успехов, их опыта. SEO ничем не отличается."