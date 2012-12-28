Требуется разработать два мобильных приложения под iOS и Android. Приложение по сути является купонатором с расширенным функционалом для заказчика. Набор требований к ФТ во вложении. Мы предоставляем серверное API по согласованным с вами требованиям. Дизайн приложений ...
Разработка ИТ-платформы для высоких нагрузок и большого количества заказов: интернет-сайт магазина, 1С, складская система, отдел производства, логистика, call-центр. Полная интеграция компонентов для устойчивого роста вашего бизнеса
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Внимание! Это работа не для верстальщика. Мы ищем программиста. Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы. В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести исправления и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы. В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести исправления и передать их в проект. Объем работ небольшой, рассматривайте этот проект ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить работу по верстке, ТЗ во вложении. Принимаем только целевые отклики от людей, кто прочитал ТЗ. Пожалуйста сразу пишите сроки и стоимость В ТЗ есть нюансы, если есть вопросы - пишите сразу в своем предложении.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно провести аудит сайта. Мой сайт имеет посещаемость порядка 20 000 человек. Сайт конкурента практически в два раза больше. Надо найти и установить причину.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Цель модуля: реализация партнерской программы в своем интернет-магазине от компании-вендора. Наш магазин реализован на Битрикс малый бизнес. Магазин компании-вендора реализован на бесплатной CMS OpenCart Сам процесс обработки заказа выглядит таким образом: 1. Из OpenCart в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется оперативно перевести резюме на английский язык. Объем 6 страниц, 886 слов, 6926 символов. Предлагайте вариантыПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен копирайтер для написания текстов на сайт Novaspac.com. Краткие сниппеты по 120+-5 слов (фиксированный объем - важное требование!). Тематика – услуги компании Novaspac в области ИТ/SEO/SMM/и тп. Образец выполнения для раздела "Консалтинг" во вложении. Требуется ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разместить на площадке заказчика сайт магазина (самостоятельно закачать Битрикс Малый бизнес) в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты. Верстка во ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты Вложение в заявку сделать не удалось, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2–3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1700
Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2-3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется специалист с математическим образованием для разработки item-based математической модели рекомендаций для интернет-магазина, торгующим бытовой техникой и электроникой. Необходимо провести анализ доступных данных, провести их анализ, составить набор формул для расчета вероятностей каждого товара для ...Системное программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для доски объявлений требуется разработка JavaScript компонента, позволяющего загрузить на HTML форму создания/редактирования объявления все справочники - Рубрики - Характеристики (марки/модели автомобилей,аренда/продажа квартир) - Регионы страны - Станции метро HTML форма должна динамически строиться с нужным составом полей в зависимости ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется программист на PHP Yii framework для имплементации сверстанного дизайна (front-end разработчик), на удаленку (либо работа в Москве в офисе на м. Преображенская площадь на время проекта). Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $350
Требуется разработка дизайна для сайта компании, торгующей бытовой техникой. Стиль дизайна: современный, бизнес, деловой. За основу берется существующие шаблоны. Предоставляем полное ТЗ по дизайну включая компоновку Требуется разработка дизайна страниц: - первая страница - каталог товаров - карточка товара - корзина - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн сайта по продаже средств связи. Существует уже разработанный каркас первой страницы и каталог (Исходники предоставлю в PSD формате). Необходимо сделать страницу карточки товара, корзины, и дизайн внутренних статических страниц. В существующем варианте ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Для нового интернет-магазина средств связи helloradio.ru нужен логотип, отражающий суть бизнеса: продажи радиостанций, GPS навигаторов и тп. Всего интересует 5 разных вариантов одного логотипа, из которых будет выбран только один, цена работы 1000 рублейЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад