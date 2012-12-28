kickstart

Сергей kickstart

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
eCommerce Accelerator

Разработка ИТ-платформы для высоких нагрузок и большого количества заказов: интернет-сайт магазина, 1С, складская система, отдел производства, логистика, call-центр. Полная интеграция компонентов для устойчивого роста вашего бизнеса

  • Разработка мобильного приложения для iOS и Android

    Требуется разработать два мобильных приложения под iOS и Android. Приложение по сути является купонатором с расширенным функционалом для заказчика. Набор требований к ФТ во вложении.   Мы предоставляем серверное API по согласованным с вами требованиям. Дизайн приложений ...

    AndroidiOSПриложение для iOSXamarinCordovaReact.js
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фронтенд разработка (jQuery)

    Внимание! Это работа не для верстальщика. Мы ищем программиста. Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы. В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести исправления и ...

    JavascriptCSSjQueryGulp
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фронтенд доработка web-проекта (верстка + JQuery)

    Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы.   В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести  исправления и передать их в проект. Объем работ небольшой, рассматривайте этот проект ...

    JavascriptCSSjQueryGulp
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта. Нужен профессионал.

    Необходимо выполнить работу по верстке, ТЗ во вложении. Принимаем только целевые отклики от людей, кто прочитал ТЗ. Пожалуйста сразу пишите сроки и стоимость В ТЗ есть нюансы, если есть вопросы - пишите сразу в своем предложении.

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит сайта

    Нужно провести аудит сайта. Мой сайт имеет посещаемость порядка 20 000 человек. Сайт конкурента практически в два раза больше. Надо найти и установить причину.

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Модуль обмена данными Битрикс <-> OpenCart

    Цель модуля: реализация партнерской программы в своем интернет-магазине от компании-вендора. Наш магазин реализован на Битрикс малый бизнес. Магазин компании-вендора реализован на бесплатной CMS OpenCart Сам процесс обработки заказа выглядит таким образом: 1. Из OpenCart в ...

    OpenCartБитрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг на сайт. Статьи

    Нужен копирайтер для написания текстов на сайт Novaspac.com. Краткие сниппеты по 120+-5 слов (фиксированный объем - важное требование!). Тематика – услуги компании Novaspac в области ИТ/SEO/SMM/и тп. Образец выполнения для раздела "Консалтинг" во вложении. Требуется ...

    Тексты для сайтаКопирайтинг для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть верстку на CMS Bitrix

    Разместить на площадке заказчика сайт магазина (самостоятельно закачать Битрикс Малый бизнес) в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты. Верстка во ...

    Битрикс
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт и натянуть верстку на CMS Bitrix

    Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты Вложение в заявку сделать не удалось, ...

    Битрикс
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML-верстальщик на проект

    $1000

    Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2–3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...

    HTMLRedmine
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML-верстальщик на проект

    $1700

    Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2-3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...

    HTMLRedmine
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка модели системы рекомендаций

    $5000

    Требуется специалист с математическим образованием для разработки item-based математической модели рекомендаций для интернет-магазина, торгующим бытовой техникой и электроникой. Необходимо провести анализ доступных данных, провести их анализ, составить набор формул для расчета вероятностей каждого товара для ...

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание компонента на jQuery

    $250

    Для доски объявлений требуется разработка JavaScript компонента, позволяющего загрузить на HTML форму создания/редактирования объявления все справочники - Рубрики - Характеристики (марки/модели автомобилей,аренда/продажа квартир) - Регионы страны - Станции метро HTML форма должна динамически строиться с нужным составом полей в зависимости ...

    JavascriptHTMLjQueryLinux
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка крупного проекта интернет-магазина

    $2500

    Требуется программист на PHP Yii framework для имплементации сверстанного дизайна (front-end разработчик), на удаленку (либо работа в Москве в офисе на м. Преображенская площадь на время проекта). Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде ...

    PHPYiiRedmine
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $350

    Требуется разработка дизайна для сайта компании, торгующей бытовой техникой. Стиль дизайна: современный, бизнес, деловой. За основу берется существующие шаблоны. Предоставляем полное ТЗ по дизайну включая компоновку Требуется разработка дизайна страниц: - первая страница - каталог товаров - карточка товара - корзина - ...

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка текущего проекта на Yii framework

    $2500

    Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...

    PHPYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта по продаже средств связи

    $500

    Требуется разработать дизайн сайта по продаже средств связи. Существует уже разработанный каркас первой страницы и каталог (Исходники предоставлю в PSD формате). Необходимо сделать страницу карточки товара, корзины, и дизайн внутренних статических страниц. В существующем варианте ...

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для интернет-магазина

    $50

    Для нового интернет-магазина средств связи helloradio.ru нужен логотип, отражающий суть бизнеса: продажи радиостанций, GPS навигаторов и тп. Всего интересует 5 разных вариантов одного логотипа, из которых будет выбран только один, цена работы 1000 рублей

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
greebn9k
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Прекрасный заказчик. Четко понимает, что ему надо, правильно ставит задачу, во время платит. Рекомендую.
Остался доволен выполнением заказа. Всё было чётко и в сроки согласованного тех задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mila-kh
Оксана 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна сайта по продаже средств связи
Четко поставленная задача. Оплата своевременная. Рекомендую. Спасибо за сотрудничество.
Работа качественно и в срок. Всем рекомендую
Ответный отзыв
overcherried
Екатерина 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Перевод резюме на английский язык
Отличный заказчик! Вежливо объяснил, что нужно сделать. Оплатил сразу же. Никаких проблем. Всегда приятно работать с такими людьми)
Отличная работа, быстро и качественно! рекомендую!
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Копирайтинг на сайт. Статьи
Работой остался доволен. Оплата вовремя. Все хорошо.
Быстрая и качественная работа. Вежливый и порядочный фрилансер, всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
moonion
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Разработка крупного проекта интернет-магазина
Мне нравиться работать с Сергеем. Четко поставленные задачи, всегда можно обсудить задачу, если что-то непонятно. Человек разбираеться в своем деле. Платит всегда вовремя, как договариваемся. Желаю Сергее всего самого лучшего. С наступающим новым годом.
Работа качественно и в срок. Всем рекомендую
Ответный отзыв