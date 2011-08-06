Moonion
Мы используем в разработках: PHP frameworks CodeIgniter и Yii, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML5, базы данных: MySQL и PostgreSQL, CMS Wordpress и Drupal.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
PHPYii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
8 баллов
13 лет назад
Drupal
Имеет собственный трекер. Удобно и приятно работать
$50
5 баллов
14 лет назад
jQuery
Работа вроде сделана, но осадок остался. Работа без желания, хотя я готов был увеличить платеж.
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга