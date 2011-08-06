moonion

Александр moonion

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Moonion

Мы используем в разработках: PHP frameworks CodeIgniter и Yii, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML5, базы данных: MySQL и PostgreSQL, CMS Wordpress и Drupal.

Отзывы заказчиков

kickstart
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Разработка крупного проекта интернет-магазина
PHPYii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
thelook
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$100
8 баллов
13 лет назад
Поддержка и доработка сайта на Drupal
Drupal
Имеет собственный трекер. Удобно и приятно работать
saythis
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
$50
5 баллов
14 лет назад
Верстка под IE сделать
jQuery
Работа вроде сделана, но осадок остался. Работа без желания, хотя я готов был увеличить платеж.
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $350
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги