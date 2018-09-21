Интеграция верстки в модх

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Завершен4 заявки176 просмотров

Здравствуйте!

есть готовая верстка главной страницы и рабочий сайт. Необходимо интегрировать верстку главной и распространить ее на остальные страницы (скопировать шапку и подвал, а контент разместить между ними)

7 лет назад
pavelseo
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$60
3 дня
Все хорошо сделано, продолжаем сотрудничество
Все хорошо, с оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад