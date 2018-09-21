Добрый вечер,вот сайт который нужно править https://lustra-zavod.ru
Интеграция верстки в модх
Здравствуйте!
есть готовая верстка главной страницы и рабочий сайт. Необходимо интегрировать верстку главной и распространить ее на остальные страницы (скопировать шапку и подвал, а контент разместить между ними)
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