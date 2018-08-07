Реализовать техническую составляющую для сайта на CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Во вложении ТЗ того, что нужно реализовать, на уже начатом сайте.

Сайт на премиум шаблоне WorkScout вот этот https://themeforest.net/item/workscout-job-board-html-template/13046688

Также есть вот такой премиум плагин UserPro - Community and User Profile WordPress Plugin https://codecanyon.net/item/userpro-user-profiles-with-social-login/5958681 который также можно задействовать в помощь к реализации многих задач в ТЗ.

Укажите сроки и стоимость за реализацию всего, что описано в ТЗ в целом.

HTMLWordPress
7 лет назад
artemgolovan
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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