Необходимо поставить шаблон WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки11362 просмотра

http://pro-theme.com/wordpress/oscend-pluse/  - Cсылка на шаблон

Необходимо поставить, наполнить текстом, текст я дам

А наполнить портфолио, портфолио предоставлю

WordPress
7 лет назад
DarkBalu
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров