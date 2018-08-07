Cоздание фида для «Яндекс турбо-страниц» для подразделов сайта

MODX Revolution

Требуется создать RSS-фид для формирования турбо-страниц Яндекса (раздел и его подразделы, 74 страницы), фид должен включать:

1. Заголовки (TITLE, META description, H1)

2. Шапка (логотип, телефон, кнопка «Заказать звонок»)

3. Верхнее меню

4. Основной контент

5. Кнопки записаться (все, которые есть)

6. Таблицы и ссылки

7. Футер: логотип, телефон, адрес

Работы выполняются на тестовом сервере, после выполнения потребуется краткая инструкция по переносу изменений на основную площадку.

Адрес сайта, подробности — в http://t.me/vlad_yarov или личной переписке.

Ваши предложения, пожалуйста, присылайте с указанием наличия опыта реализации ТС в MODX, стоимости и сроков.