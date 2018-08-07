Поменять название кнопок "следующая", "предыдущая". Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок90 просмотров

Поменять название кнопок "следующая", "предыдущая". Сейчас на английском языке.

WordPress
7 лет назад
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров