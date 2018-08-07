Добрый вечер,вот сайт который нужно править https://lustra-zavod.ru
Поменять название кнопок "следующая", "предыдущая". Вордпресс
Поменять название кнопок "следующая", "предыдущая". Сейчас на английском языке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
MODX Revolution Требуется создать RSS-фид для формирования турбо-страниц Яндекса (раздел и его подразделы, 74 страницы), фид должен включать: 1. Заголовки (TITLE, META description, H1) 2. Шапка (логотип, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Во вложении ТЗ того, что нужно реализовать, на уже начатом сайте. Сайт на премиум шаблоне WorkScout вот этот https://themeforest.net/item/workscout-job-board-html-template/13046688 Также есть вот такой премиум плагин UserPro - Community and User Profile WordPress Plugin https://codecanyon.net/item/userpro-user-profiles-with-social-login/5958681 который также ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! есть готовая верстка главной страницы и рабочий сайт. Необходимо интегрировать верстку главной и распространить ее на остальные страницы (скопировать шапку и подвал, а контент разместить между ними)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно Отключить виджет картинок на вордпресс. В блоге. И вместо 2х колонок в блоге сделать одну. За работу 100рСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазина на движке Open Cart, проблема с загрузкой товаров, фото и цен для них, нет возможности выгружать пласт эксель таблиц с ценами, необходимо вводить каждый товар вручную, нужна автоматизация чтобы тратить на это ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет! Ищем компанию разработчиков для сотрудничества. Прошу дать оценку и обозначить сроки, а также, когда сможете взять в работу. 1) Необходимо сделать переимпорт баз, которые находятся в аттаче. Это относится к фильтру product ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) http://old.xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/ - допилить галерею. Сейчас при добавлении ссылки на другую страницу в картинку она почему то непропорционально растягивается. 2) http://old.xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/blog/ - добавить отображение меток, добавить кнопки "след-пред" для переключения между записями внутри отобранной ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
В CMS Joomla при выборе категории в материале система выдает ошибку: Недействительный контроллер: имя = 'user', формат = '' В консоле браузера выдает ошибку 500: Failed to load resource: the server responded ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо подправить меню в мобильной версии, не выходят подкатегории товаров, + не приходят на почту комментарии покупателей при отправке заказа.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад