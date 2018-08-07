http://pro-theme.com/wordpress/oscend-pluse/ - Cсылка на шаблон Необходимо поставить, наполнить текстом, текст я дам А наполнить портфолио, портфолио предоставлю
Правки сайта агенства недвижимости на вордпресс
Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress.
Требуются правки по:
1. Верстка (привести в порядок, адаптив, где-то блоки едут, где-то отображение фильтра);
2. Интеграция новых отверстанных страниц;
3. Переработать верстку фильтра и логику обработки запросов фильтра (ускорить, оптимизировать);
4. Поправить код по google page speed
И остальное, много интересного, хороший сайт в портфолио, профессионалу!
Для быстрой связи скайп в профиле
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