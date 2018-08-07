Правки сайта агенства недвижимости на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок143 просмотра

Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress. 

Требуются правки по: 

1. Верстка (привести в порядок, адаптив, где-то блоки едут, где-то отображение фильтра); 

2. Интеграция новых отверстанных страниц; 

3. Переработать верстку фильтра и логику обработки запросов фильтра (ускорить, оптимизировать); 

4. Поправить код по google page speed 

И остальное, много интересного, хороший сайт в портфолио, профессионалу! 

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WordPress
7 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад

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