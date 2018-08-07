Необходимо сделать сайт по аналогии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок192 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать по аналогии с сайтом villacarte . com /ru/sale на wordpress или joomla.

Сколько по стоимости будет и срокам?

JoomlaWordPress
7 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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