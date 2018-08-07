Сверстать двухуровневое меню и боковое меню на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки133 просмотра

Есть сайт - https://www.bumrungrad.com/Нужно скопировать из него на другой сайт в Wordpress следующие элементы:Верхнее меню (http://prntscr.com/kf749s)Боковое меню (http://prntscr.com/kf74i0)Они должны работать по тому же принципу, что и на оригинальном сайте, быть такими же адаптивными и т.д.

WordPress
7 лет назад
orlov88
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-2)

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