Необходимо сверстать несколько простых однотипных страниц (отчасти используя уже готовые стили)
Сверстать двухуровневое меню и боковое меню на Wordpress
Есть сайт - https://www.bumrungrad.com/Нужно скопировать из него на другой сайт в Wordpress следующие элементы:Верхнее меню (http://prntscr.com/kf749s)Боковое меню (http://prntscr.com/kf74i0)Они должны работать по тому же принципу, что и на оригинальном сайте, быть такими же адаптивными и т.д.
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