Поправки на интернет-магазин (Битрикс)

Есть очень простой интернет-магазин на Битриксе.

Этот магазин будет копироваться и загружаться на хостинги ко многим нашим клиентам (клиенты являются продавцами разных товаров и интернете)

У каждого клиента свои товары. И каждый владелец магазина захочет себе свою форму заполнения заказа.

Например, кому-то надо чтобы покупатель заполнил Телефон и Имя , а в другом магазине нужно заполнить Адрес и Телефон.

Нужно реализовать редактируемую форму заказа из админки. Чтобы владелец мог зайти в админку и настроить форму для своих покупателей.

Если это сделать тяжело, то нужен человек, который для каждого магазина будет программировать свою форму оформления заказа.