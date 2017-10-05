В Вордпресс в CSS (я так думаю) необходимо добавить gif-картинку (красная стрелка), чтобы было как здесь: http://web4rabota.ru/500-1000-200-100-5-10-2017/. Такая стрелка должна появиться перед всеми ссылками (исходящие, внутренние) только в самом посту (не в меню и сайд-барах). Мой ...
Установка оплаты на сайт, обновление плагинов и темы
Дорогие фрилансеры. Требуется ваша помощь.
Необходимо подключить оплату к сайту при помощи плагина wocommerce, обновить плагины и тему.
Также необходимо подключить сайт к crm-сервису convead при помощи плагина.
В перспективе более продолжительное сотрудничество.
Сайт flatonline.by
Принимаю ваши предложения.
Обязательное условие - наличие положительных отзывов.
Также приветствуются ваши рекомендации по работе сайта.
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