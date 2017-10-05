Установка оплаты на сайт, обновление плагинов и темы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки127 просмотров

Дорогие фрилансеры. Требуется ваша помощь.

Необходимо подключить оплату к сайту при помощи плагина wocommerce, обновить плагины и тему.

Также необходимо подключить сайт к crm-сервису convead при помощи плагина.

В перспективе более продолжительное сотрудничество. 

Сайт flatonline.by

Принимаю ваши предложения.

Обязательное условие - наличие положительных отзывов.

Также приветствуются ваши рекомендации по работе сайта.

7 лет назад
titova1988
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров