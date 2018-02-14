titova1988

Всем привет. Нужен программист для внесения правок на сайт chilpil.by. Необходимо настроить онлайн-оплаты на сайте. Необходимо исправить ошибкус оплатами Сайт работает на вордпрес
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Внести правки на сайт Вставить установочные файлы на сайт для email рассылок Настроить Аутентификацию (SPF и DKIM записи) Изменить цвет меню, русифицировать несколько кнопок Возможно долгосрочное сотрудничество для внесения правок на сайт Сайт chilpil.by Сайт работает на вордпресс, через sftp клиентСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет. необходимо подключить сайт к crm Геткурс, настроить интеграцию с пользователями и платежной системой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо сео продвижение сайта по 6 высокочастотным запросам. Сайт по посуточной сдаче квартир в Беларуси. Сайт полностью оптимизирован под поисковые системы. 70 д. в месяцПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Добрый день, дорогие фрилансеры. необходимо создать публичный канала в мессенджере вайбер.Разработка игр4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать лэндинг в бело-голубом тоне Пример лэндинга https://elama.ru/Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Дорогие фрилансеры. Требуется ваша помощь. Необходимо подключить оплату к сайту при помощи плагина wocommerce, обновить плагины и тему. Также необходимо подключить сайт к crm-сервису convead при помощи плагина. В перспективе более продолжительное сотрудничество. Сайт flatonline.by Принимаю ваши предложения. Обязательное условие ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
1. Реклама на поиске. 2. Реклама в контекстно-медийной сети (после набора статистики 30+ конверсий в месяц в аккаунте). 3. Настройка кампании ремаркетинга, в т.ч. текстовая и баннерная реклама (шаблонные варианты или по материалам заказчика). 4. АналитикаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет. Необходимо размещать естественные ссылки на активных форумах. В месяц необходимо около 25 ссылок.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить корректно работу сервера, провести полный аудитСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать голосовое приветствие для компании.Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо провести аудит сайта и внести необходимые корректировки для SEO продвиженияПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доработка сайтаВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо продвижение в социальных сетях, написание уникальных красивых вовлекающих постов. Сайт посуточной аренды квартир в городах Беларуси flatonline.by Сколько вы берете за свои услуги. Есть подключенный аккаунт в smmboх - пользуюсь им для кросспостинга и отложенного постинга. Каким образом ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. необходимо доработю скорость сайта и некотроые детали. Посмотрите, пожалуйста файл.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Всем здравствуйте. Необходимо создать логотип и фавиконку сайту Flatonline.by В логотипе должны присутствовать только буквы написанные так FlatOnline.by слово онлайн должно быть выделено зеленым либо голубым цветом. Фавиконка должна быть оформлена следущим образом синий кружок внутри буква F. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
[code]Здравствуйте, дорогие фрилансеры![/code]Ищу хорошего добросовестного програмиста-верстальщика со знанием сео и опытом работы на CMS wordpress Необходимо доработать сайт в нише посуточной аренды квартир. Сайт работает на вордпресс. Сделать поддиректории для 5 городов в РБ. Сайт [url=https://flatonline.by/]https://flatonline.by/[/url] Все подробности ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Ищу хорошего добросовестного програмиста-верстальщика со знанием сео и опытом работы на CMS wordpress Необходимо доработать сайт в нише посуточной аренды квартир. Сайт работает на вордпресс. Сделать поддиректории для 5 городов в РБ. Сайт https://flatonline.by/ Все ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята, привет. Требуется опытный копирайтер для написания статей в раздел "Блог" на сайт в нише посуточной аренды квартир. В месяц необходимо писать по 10-15 статей по 2000 знаков. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Общие требования к статье:[list][*]Уникальность ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Необходимо создать дизайн блога на тему "Беременность, роды. воспитание". Подробное ТЗ вышлю в личной переписки, необходимо создать дизайн основного блого и мобильной версии.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад