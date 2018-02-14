titova1988

Евгения Титова titova1988

 
35 летБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Настройка контекстной рекламы Google Adwords, Yandex
Евгения - отличный заказчик: детальная проработка брифа, обратная связь на всех этапах сотрудничества, готовность экспериментировать. Оплата в срок, приятное работать в целом. Рекомендую!
Отличный исполнитель, приятное общение. Профессиональные рекомендации. Все сроки соблюдены на 100%. Качественная настройка, аналитика. Очень рада, продолжаем сотрудничество. Спасибо, Ирина, за сотрудничество! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
kseofont
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт
Грамотный заказчик, оплачивает в срок, ставит понятные и ясные задачи, рекомендую
Сотрудничеством довольна. Отличный специалист. Мастер своего дела. Всегда на связи. Внесение всех правок в срок. Приемлемые цены. Обращайтесь к Ярославу и не пожалеете. Четко, быстро, качественно. Спасибо Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Аудит VPS, тонкая настройка производительности и безопасности.
Очень адекватный заказчик, конкретное ТЗ, приятная в общении, всегда на связи. Оплата сразу и без каких либо задержек, переработку сама предложила оплатить. Всем советую
Все отлично быстро качественно, чувствуется большой опыт работы. Отличная настройка работы сервера. а также его защиты. + Рекомендации.
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johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание голосового приветствия для компании
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
Спасибо за работу. Работа была выполнена в срок. Приемлемая цена. Внесение правок. Предложение нескольких вариантов проекта. Рада сотрудничеству. Спасибо
Ответный отзыв
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Настройка проекта для SEO продвижения
Спасибо за сотрудничество! Великолепный заказчик!
Спасибо за работу! Быстро, качественно, профессионально. Были учтены все мои пожелания. Консультация по необходимым вопросам для продвижения. В срок и даже раньше, всегда на связи, приемлемая цена. Продолжаю сотрудничество. Всем рекомендую Сергея. Не всегда найдешь такого специалиста - быстрого, профессионала, с детальными отчетами. Если вы обратились к Сергею, Вам действительно повезло))
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