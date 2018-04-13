Настройка проекта для SEO продвижения

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки195 просмотров
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Необходимо провести аудит сайта и внести необходимые корректировки для SEO продвижения

6 лет назад
titova1988
35 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу! Быстро, качественно, профессионально. Были учтены все мои пожелания. Консультация по необходимым вопросам для продвижения. В срок и даже раньше, всегда на связи, приемлемая цена. Продолжаю сотрудничество. Всем рекомендую Сергея. Не всегда найдешь такого специалиста - быстрого, профессионала, с детальными отчетами. Если вы обратились к Сергею, Вам действительно повезло))
Спасибо за сотрудничество! Великолепный заказчик!