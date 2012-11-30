Необходимо продвинуть два интернет магазина в Яндекс и Гугл, есть опытные сотрудники готовые работать в этом направлении. Нужна консультация грамотного SEO специалиста: сделать анализ, дать рекомендации, определить направление продвижения. Важно наличие успешных проектов, свежих положительных ...
Партнерская программа эзотерика-сео или тем, кто имеет дело с областью
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуются люди (кто? сеошники, возможно) могущие привлекать клиентов направленности эзотерика на сайт. оплата 20% от их заказа. партнерская программа(по куки), порядочность со своей стороны гарантирую.
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возможно данное предложение будет интересно сеошникам у которых уже есть недорогой тематический трафик. рассмотрю все предложения.
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