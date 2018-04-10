Необходима консультация SEO специалиста.

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка430 просмотров
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Необходимо продвинуть два интернет магазина в Яндекс и Гугл, есть опытные сотрудники готовые работать в этом направлении. Нужна консультация грамотного SEO специалиста: сделать анализ, дать рекомендации, определить направление продвижения. Важно наличие успешных проектов, свежих положительных отзывов, принципиально честная и открытая позиция. 

5 лет назад
kingshappy
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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