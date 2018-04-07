Работа с сайтом.

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт сейчас находится по ВСЧ запросам первый в яндексе и гугле (только яша сейчас удалил часть страниц). Так вот нужен сеошник для различных задач (оплачивать могу по часам). Ищу грамотного специалиста, так что не стоит присылать заявки вида сделаю аудит и т.д. Мне для конкретных задач нужен специалист, мастер своего дела. 

6 лет назад
bakhur
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад