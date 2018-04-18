Сео-анализ сайта, тематика: дизайн рекламной продукции

$70
Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен анализ веб-сайта, рекомендации и список работ по оптимизации под google.

6 лет назад
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$40
2 дня
Александр отлично разбирается в продвижении, указал на слабые места, все объяснил и дал рекомендации. Рекомендую.
Всегда приятно работать с грамотным, адекватным заказчиком, все прошло отлично, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Таргетированная реклама, показ в альтернативных рекламных сетях

    Под альтернативными имею в виду все возможные, кроме Яндекс и Google: там реклама настроена и трафик идет. Хотим добавить рекламные каналы для сайта https://msk-arsprom.com/  Какие рекламные сети подойдут? Аудитория проекта – мужики 35+, строители, предприниматели, сельско-хозяйственники, архитекторы, ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать красивые SEO-оптимизированные тексты

    Написать тексты по темам: - каждый текст минимум А4, 12 шрифт. Тексты должны быть интересные с заголовками, под заголовками, однокоренными словами, не переспамленными. Цена и сроки нужны сразу за весь проект. НЕ НУЖНЫ цены за ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен человек для создания рекламных компаний

    $1

    Реклама нужна на Facebook и Google. Страны: Германия, Австрия, Швецария. Язык объявления: немецкий. В гугле только поисковые системы выбрать. Бюджет: 0.5$ за переход. Оплата: 0.5$ за каждую регистрацию на нашем сайте.  Работать нужно оперативно! Планируем по 1к регистраций в сутки на ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Трафик менеджер для инфо сайта

    Здравствуйте уважаемые специалисты Для инфо сайтов (медицина http://bezzubov.su/ и [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=46310550]dizain.guru[/url]) требуется трафик менеджер. Мы ничего не продаем, а потому лиды и прочие коммерческие цели с вами обсуждать не будем. Цель - трафик на различные страницы сайта (обсудим вместе) Задача: в течение ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ведение Яндекс.Маркет

    Здравствуйте, необходим человек, который хорошо разбирается в планировании бюджетов маркета, в выставлении ставок (pricelabs), и настройке кампании в целом (выявление проблемных мест, коррекция наименований товаров, чтобы попадать в карточки на маркете, настройка отображения информации в ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация и продвижение

    Ключевые запросы и цели для сайта pravilopareto.ru во вложении. Сайт еще в стадии наполнения, но запуск близок (не оптимизированы скрипты, не включен КЭШ) Написан на YII2 Полностью адаптивен под любое разрешение. Требуется правильная оптимизация сайта внутри, возможно включая какие ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация по seo продвижению сайта

    Требуется консультация сео специалиста, который имеет опыт работы с несколькими новостными площадками и знает какие критерии необходимы при выборе CMS с точки зрения seo продвижения.  Речь о продвижении с нуля инфоресурсов новостных с 30+ статьями в ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить сайт в новостные агрегаторы (Google&Yandex News)

    Необходимо добавить новостной сайт по футболу https://football-fun.ru/ во все основные новостные агрегаторы (Google News, Yandex News, Rambler News и т.д.).  От исполнителя нужен реальный успешный опыт включения сайтов в новостные агрегаторы, как это сделать теоретически мы знаем ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад