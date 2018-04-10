Написать красивые SEO-оптимизированные тексты

Написать тексты по темам: - каждый текст минимум А4, 12 шрифт. Тексты должны быть интересные с заголовками, под заголовками, однокоренными словами, не переспамленными. Цена и сроки нужны сразу за весь проект. НЕ НУЖНЫ цены за 1000 знаков и т д. Рассматриваются предложения только с ИТОГОВОЙ ценой и сроками.

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