Написать красивые SEO-оптимизированные тексты

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки226 просмотров
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Написать тексты по темам: - каждый текст минимум А4, 12 шрифт. Тексты должны быть интересные с заголовками, под заголовками, однокоренными словами, не переспамленными. Цена и сроки нужны сразу за весь проект. НЕ НУЖНЫ цены за 1000 знаков и т д. Рассматриваются предложения только с ИТОГОВОЙ ценой и сроками.

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5)Ремонт iPhone в Москве

6)Ремонт iphone  c выездом на дом

7)Ремонт  Macbook с выездом на дом

8)Замена стекла iPhone

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11)Ремонт Ipod в Москве

12)Ремонт Apple Watch в Москве

13)Ремонт AIRPORT TIME CAPSULE в Москве

14)Ремонт iMac в Москве

6 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vikingclaus
Светлана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$43
3 дня
Заказ выполнено очень здорово и в срок! Мне работать со Светланой понравилось - всегда на связи, задает хорошие, правильные вопросы)
Спасибо за заказ! Отличный заказчик: моментальная оплата, четкое ТЗ.
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