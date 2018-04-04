Необходима внутренняя оптимизация сайта на платформе prom.ua . Для нас важен результат, поэтому сотрудничать будем на постоянной основе. Пожалуйста, укажите в виде коммерческого предложения что вы будете делать по продвижению сайта в течении начальных 3 мес. Также укажите ...
Регистрация профиля психолога на сайтах-сервисах по поиску врачей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо зарегистрировать профиль одного психолога. Текст и аватар предоставлю. Пример такой работы есть (ссылку дам). Необходимо сделать аналогично и предоставить отчет. Сроки и стоимость - от вас.
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