Оптимизация городского портала

Добрый день, интересует продвижение сайта по перечню запросов с оплатой за услуги по факту. Т.е. оговаривается перечень запросов, регионы и стоимость их продвижения, оплата производится по факту вывода запросов в ТОП10.
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Здравствуйте, необходимо выявить ошибки в структуре сайта городского портала (на движке DLE), мешающие его нормальной индексации поисковиками. В идеале нужен набор рекомендаций что надо изменить для внутренней и внешней SEO оптимизации. Непосредственно внедрение исправлений в код сайта от исполнителя не требуется.
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