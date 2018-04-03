SEO продвижение сайта на сервисе prom.ua

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима внутренняя оптимизация сайта  на платформе prom.ua .

Для нас важен результат, поэтому сотрудничать будем на постоянной основе.

Пожалуйста, укажите в виде коммерческого предложения  что вы будете делать по продвижению сайта в течении начальных 3 мес.

Также укажите ваш опыт работы и реализованные проекты.

6 лет назад
ar2r92
Артур 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Увеличить ссылочную массу сайта

    Для моего сайта AreaPanels.ru необходимо увеличить ссылочную массу в сети интернет на территории РФ  и СНГ. На сайте достаточно статей чтобы по ним увеличивать ссылки.По сути нам нужно увеличить поток людей с посиковиков. Ждем ваши ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Для интернет магазина: http://babyliss.su/   14 категорий и Главной  Необходимо собрать - Title, Keywords, deception. h1, h2, h3-h6 (при необходимости) и Т.З для копирайтера Обязательно пишите цену и сроки

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оптимизация городского портала

    Здравствуйте, необходимо выявить ошибки в структуре сайта городского портала (на движке DLE), мешающие его нормальной индексации поисковиками. В идеале нужен набор рекомендаций что надо изменить для внутренней и внешней SEO оптимизации. Непосредственно внедрение исправлений в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение сайта в ПС (SEO). Оплата по факту

    Добрый день, интересует продвижение сайта по перечню запросов с оплатой за услуги по факту.   Т.е. оговаривается перечень запросов, регионы и стоимость их продвижения, оплата производится по факту вывода запросов в ТОП10.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация сайта на modx

    Требуется специалист для полной настройки и оптимизации по SEO сайта. Только для опытного специалиста. адрес сайта укажу. 1. Составление СЯ. 2. Переработка структуры сайта 3. Переработка главной страницы 4. Определение посадочных страниц. 5. Составление и проверка заданий копирайтерам. 6. Перелинковка, дескрипшены, тайтлы ...

    MODX
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • СЕО продвижение сайта на платформе ПРОМ ЮА

    Ищем специалиста для СЕО продвижения сайта в Гугле наш сайт https://ukroptmarket.com.ua Мы на рынке 6 лет и хотели бы повысить свои показатели Бюджет зависит от характера работ, которые будут выполняться. Предложите варианты чтобы можно было бы сделать для оптимизации сайта ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен аудит сайта

    У нас есть проект, который работает, но не очень успешно. Мы ищем человека, который сможет провести комплексный аудит сайта, указать что нам нужно для продвижения и почему у нас мало клиентов. Но и на технические моменты ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать программа "недавние приложения" для Android

    Имеется программа на Android с исходниками для вызова списка недавних программ и переключения на них (RecentApps). Используется не системная функция "недавние", а программа сама собирается список недавних. Проблема в том, что при переключении на программу, ...

    Android
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пиксель ретаргетинга под азиатские сервисы

    Требуется настроить ретаргетинг под азиатские поисковики - байду, какао и др. Чтобы догонять рекламой всех жителей Китая, Южной Кореии и Японии, когда они заходят на сайт Начните ответ с фразы "Азия" и укажите работали ли вы ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад