SEO продвижение сайта на сервисе prom.ua

Необходима внутренняя оптимизация сайта на платформе prom.ua .

Для нас важен результат, поэтому сотрудничать будем на постоянной основе.

Пожалуйста, укажите в виде коммерческого предложения что вы будете делать по продвижению сайта в течении начальных 3 мес.

Также укажите ваш опыт работы и реализованные проекты.