Трафик менеджер для инфо сайта

Здравствуйте уважаемые специалисты

Для инфо сайтов (медицина http://bezzubov.su/ и dizain.guru) требуется трафик менеджер.

Мы ничего не продаем, а потому лиды и прочие коммерческие цели с вами обсуждать не будем. Цель - трафик на различные страницы сайта (обсудим вместе)

Задача: в течение месяца лить трафик в количестве 3000 ежедневно и стоимостью меньше 30 копеек на человека. Запрещено использовать черные и/или искусственные (боты) методы привлечения трафика.

Готов ответить на все вопросы в ЛС или по скайпу.