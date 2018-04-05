Ведение Яндекс.Маркет

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка131 просмотр
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Здравствуйте, необходим человек, который хорошо разбирается в планировании бюджетов маркета, в выставлении ставок (pricelabs), и настройке кампании в целом (выявление проблемных мест, коррекция наименований товаров, чтобы попадать в карточки на маркете, настройка отображения информации в Яндекс.Метрике по конверсии и переходам).

Сейчас у нас бездумно уходят бюджеты на маркет а конверсия очень слабая (часто не попадаем в карточки товаров, не верно пишем стоимость доставки и т.д.). Нужно все сделать корректно.

6 лет назад
Sh1ning
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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