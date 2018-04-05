Ведение Яндекс.Маркет

Необходима внутренняя оптимизация сайта на платформе prom.ua . Для нас важен результат, поэтому сотрудничать будем на постоянной основе. Пожалуйста, укажите в виде коммерческого предложения что вы будете делать по продвижению сайта в течении начальных 3 мес. Также укажите ...
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Здравствуйте, необходим человек, который хорошо разбирается в планировании бюджетов маркета, в выставлении ставок (pricelabs), и настройке кампании в целом (выявление проблемных мест, коррекция наименований товаров, чтобы попадать в карточки на маркете, настройка отображения информации в Яндекс.Метрике по конверсии и переходам).
Сейчас у нас бездумно уходят бюджеты на маркет а конверсия очень слабая (часто не попадаем в карточки товаров, не верно пишем стоимость доставки и т.д.). Нужно все сделать корректно.
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