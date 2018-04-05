Нужен человек для создания рекламных компаний

Необходима внутренняя оптимизация сайта на платформе prom.ua . Для нас важен результат, поэтому сотрудничать будем на постоянной основе. Пожалуйста, укажите в виде коммерческого предложения что вы будете делать по продвижению сайта в течении начальных 3 мес. Также укажите ...
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Язык объявления: немецкий.
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Работать нужно оперативно! Планируем по 1к регистраций в сутки на сайте.
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