Нужен человек для создания рекламных компаний

$1
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки159 просмотров
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Реклама нужна на Facebook и Google.

Страны: Германия, Австрия, Швецария.

Язык объявления: немецкий.

В гугле только поисковые системы выбрать.

Бюджет: 0.5$ за переход.

Оплата: 0.5$ за каждую регистрацию на нашем сайте. 

Работать нужно оперативно! Планируем по 1к регистраций в сутки на сайте.

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
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