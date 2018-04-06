Таргетированная реклама, показ в альтернативных рекламных сетях

Под альтернативными имею в виду все возможные, кроме Яндекс и Google: там реклама настроена и трафик идет. Хотим добавить рекламные каналы для сайта https://msk-arsprom.com/

Какие рекламные сети подойдут? Аудитория проекта – мужики 35+, строители, предприниматели, сельско-хозяйственники, архитекторы, проектировщики. Надо как-то так настроить рекламу, чтобы охватить аудиторию максимально, и "задалбывать" ее везде: на ютубе, на сайтах, вконтакте.

Хотим, чтобы клиент видел наш логотип везде, куда бы не пошел.

Сколько стоит подключение 3-4 каналов и какие порекомендуете?

Спасибо!)