Улучшить ранжирование сайта - нужны анализ сайта и консультация

Сайт: https://hogwarts-online.info/

Основное назначение сайта - привлекать на онлайн изучение языкам.

Для привлечения аудитории, ищущей обучение в своем городе в аудитории сделали около 2 месяцев назад на сайте 55 тыс страниц по типу справочника. Все проиндексировались и гуглом и яндексом. Яндекс начал выводить в результатах поиска, часто в 1 десятке по неконкурентным запросам, если проверять в инкогнито. Гугл не выводит. Санкций через различные системы анализа не обнаружил.

В итоге даже от яндекса нет переходов. В день около 250 уников при 50 тыс страниц в индексе яндекса.

Нужно понять, почему нет переходов из яндекса и что сделать, чтобы в гугле начал выводиться сайт.

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