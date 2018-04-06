Создание сайта единой сервисной службы по примеру [url=http://molotok-na-chas.ru/content/o-kompanii.html]http://molotok-na-chas.ru/content/o-kompanii.html[/url] [url=http://garant-mos.ru/about]http://garant-mos.ru/about[/url] Задача подобрать не просто шаблон, и вместепоработать на наполнением сайта контентом. После наполнения нужна будет раскрутка.
Улучшить ранжирование сайта - нужны анализ сайта и консультация
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Сайт: https://hogwarts-online.info/
Основное назначение сайта - привлекать на онлайн изучение языкам.
Для привлечения аудитории, ищущей обучение в своем городе в аудитории сделали около 2 месяцев назад на сайте 55 тыс страниц по типу справочника. Все проиндексировались и гуглом и яндексом. Яндекс начал выводить в результатах поиска, часто в 1 десятке по неконкурентным запросам, если проверять в инкогнито. Гугл не выводит. Санкций через различные системы анализа не обнаружил.
В итоге даже от яндекса нет переходов. В день около 250 уников при 50 тыс страниц в индексе яндекса.
Нужно понять, почему нет переходов из яндекса и что сделать, чтобы в гугле начал выводиться сайт.
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